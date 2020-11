Il russo è stato penalizzato con 5' per aver effettuato il controllo della PS6 in anticipo, vedendo sfumare le possibilità di vittoria con la sua Citroën C3 R5.



"Debbo imparare a gestire meglio la rabbia, quando le cose vanno male a volte mi infurio - spiega il pilota del Saintéloc Junior Team - Bisogna essere un po' più calmi, d'altra parte non posso sempre controllare io tutto. Ma essendo un perfezionista, se qualcosa non è a posto mi scoccia. Ci lavorerò".



Riguardo alla Tappa 2, ecco cosa pensa di fare "Lucas": “Cerco di concentrarmi sulle cose positive, la Tappa 1 non è andata assolutamente come volevamo. E' ovvio che non è bello sperare in problemi altrui, ma Oliver ne ha avuti con le gomme e questo ha giocato a nostro favore. Sarebbe peggio se fosse tra i primi tre. So che cercherà di fare bene in ottica campionato oggi, ma le cose non sono così male come pensavo. Per ora mi sono calmato, anche perché non posso essere sempre su di giri. Ho dormito bene e voglio finire a modo il lavoro, dobbiamo percorrere bene le PS in programma”.