Il russo è al comando della classifica con i successi di Italia e Portogallo all'attivo, inseguito dal 19enne svedese, che potrebbe diventare il più giovane a vincere la corona europea se dovesse guadagnare 20 punti sul rivale.



Lukyanuk ha già vinto tre volte il Rally Islas Canarias e vuole rifarsi dopo essere stato battuto l'anno scorso da Chris Ingram al Rally Hungary.



“Prima dell'Ungheria ero più nervoso perché quello era un evento imprevedibile - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team prima di salire sulla sua Citroën C3 R5 - Anche qui in effetti le cose possono cambiare, però so cosa aspettarmi. Sento meno pressione e più fiducia, poi so che ci sono piloti che comunque sono veloci e bravi. Cito Andreas Mikkelsen, per dirne uno di riferimento. Sarà una battaglia interessante, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare al campionato".



Solberg guida di nuovo la Volkswagen Polo GTI R5: "Sarà bellissimo, non sono mai stato al Rally Islas Canarias e quindi è una avventura nuova. I miei rivali invece l'hanno già corso, quindi hanno più esperienza. Sicuramente ci sarà pressione per chi deve vincere rally e titolo".