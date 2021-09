Alexey Lukyaunk, Campione in carica del FIA European Rally Championship, ha ammesso ad ERC Radio che si ritirerà dal 55th Azores Rallye dopo due forature.

Terminata la PS7 "Coroa da Mata" con la posteriore sinistra a terra, il russo ha dovuto spiegare a Julian Porter che lui e Alexey Arnautov non hanno più ricambi, avendo dovuto sostituire già una ruota lungo gli 11,40km della tratta.



Il duo del Saintéloc Junior Team aveva caricato a bordo della loro Citroën C3 Rally2 solamente una gomma di scorta, per cui non resta che fare rientro a Ponta Delgada alzando bandiera bianca.



“Abbiamo forato due volte e per noi è finita", ha detto Lukyanuk.

