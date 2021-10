Alexey Lukyanuk ha ammesso che c'era il serio rischio di perdere il podio al Rally Serras de Fafe e Felgueiras a causa del guasto al semiasse anteriore destro prima delle ultime 4 PS.

Il russo ha dovuto cambiare approccio per minimizzare il tempo perso ed assicurarsi di mantenere il suo secondo posto dietro il vincitore Andreas Mikkelsen.



"Abbiamo avuto alcuni problemi tecnici con la macchina, ma succede e basta", ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team. "Sono contento di essere sopravvissuto e di aver mantenuto il secondo posto. Non è dove volevamo essere, ma in questa situazione non è così male essere sul podio".



"Abbiamo pensato che avremmo perso troppo tempo, ma abbiamo trovato un approccio diverso nella guida senza fare brutti tempi".



Il secondo posto di Lukyanuk in Portogallo è stato il suo terzo podio ERC della stagione, dopo la sua vittoria in Polonia e la terza posizione al Rally Liepāja.

