Lukyanuk: “Il podio di Liepaja è il massimo che potessi fare”

Alexey Lukyanuk resta leader del FIA European Rally Championship grazie al secondo posto del Rally Liepāja.

Dopo aver vinto il Rally di Roma Capitale, il russo ha sofferto di più in Lettonia ottenendo un nono posto nella Qualifying Stage.



Il pilota del Saintéloc Junior Team si è poi riscattato recuperando posizioni con la sua Citroën C3 R5.



“Di più non potevo fare - ha commentato "Lucas" - Oliver qui era velocissimo, visto che ha provato tanto, il lavoro di base che fanno loro è un po' diverso dal nostro. Noi abbiamo fatto solo un test, così come Mads Østberg, quindi eravamo messi più o meno uguale".



“Non potevamo fare di più perché eravamo già al limite, non si può vincere tutto. Ero contento della vittoria a Roma e sono felice del podio qui. Non posso lamentarmi. In qualifica ero nono, oggi sono a podio, sinceramente non me l'aspettavo e sono felice delle mie prestazioni, della macchina e delle gomme. Dopo tutto, è stato un bel weekend".



Al Rally Liepāja, Lukyanuk ha corso per la seconda volta con Dmitry Eremeev al suo fianco.

