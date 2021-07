Alexey Lukyanuk ha paragonato la competizione nel FIA European Rally Championship al livello del FIA World Rally Championship dopo la battaglia del Rally Liepāja.

Il doppio campione ERC si è accontentato del terzo posto dietro al vincitore Nikolay Gryazin e al secondo, Craig Breen, in Lettonia, ma ha apprezzato il "puro piacere" di guidare attraverso le PS ad alta velocità intorno a Liepāja e Talsi.



"Mi sento benissimo, è stato un evento molto veloce ed emozionante e abbiamo fatto un sacco di chilometri - ha detto il russo al traguardo di Liepāja sabato sera - La concorrenza è serrata, è come un mini campionato del mondo di rally ora e tutti i piloti sono da massimo livello. Siamo felici di essere tra loro e di mostrare il potenziale e la velocità della Citroën [C3 Rally2]. Grazie a Pirelli per il supporto, gioca un ruolo enorme nella nostra avventura".



Lukyanuk, che deve ancora aggiungere il Rally Liepāja al suo roster di vittorie nei rally ERC: "Sono entusiasta di essere di nuovo in questo viaggio e in questa avventura nell'ERC, è emozionante e mi sono divertito molto. Alla fine non importa se non ho ancora vinto in Lettonia, non sto cercando di stabilire qualche record, mi diverto solo ed è stato un puro piacere guidare qui. Alla fine mi porterò via solo emozioni e ricordi positivi, quindi niente da rimpiangere, è bello e ci si sente molto bene".



Il podio del pilota del Saintéloc Junior Team in Lettonia segue la sua vittoria al 77° Rally Polonia ORLEN il mese scorso e gli dà un vantaggio di nove punti in campionato sul pilota Škoda - Toksport WRT, Andreas Mikkelsen.

