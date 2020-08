Lukyanuk: “La mia peggior qualifica in carriera”

-

Alexey Lukyanuk ha descritto la Qualifying Stage del Rally Liepāja la peggiore della sua carriera nel FIA European Rally Championship.

Reduce dal successo al Rally di Roma Capitale, il russo ha chiuso ai margini della Top10 i 4,61km della prova "Welcome to Latvia" con la sua Citroën C3 R5.



“Non è stata una qualifica fantastica onestamente - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team - Non è la partenza che auspicavamo e alla fine pensavo fosse andata bene, credevo di non aver perso molto, ma è stato tutto molto strano e frustrante. Credo sia la peggior qualifica della mia carriera".



Qualifying Stage a parte, Lukyanuk si è detto comunque contento di essere a Liepāja.



“Avevamo qualche dubbio sul poter fare il rally per via delle restrizioni sui viaggi, per cui la ritengo una piccola vittoria essere qui".

