Alexey Lukyanuk ha vinto l'ORLEN 77th Rally Poland, risultato perfetto per ringraziare la Saintéloc Junior Team che lo ha rimesso in azione.

Il Campione in carica del FIA European Rally Championship aveva distrutto la sua Citroën C3 Rally2 nel test di martedì, ma la squadra francese ha fatto arrivare una nuova scocca dal sud della Francia e con una grande riparazione ha dato modo a lui ed Alexey Arnautov di essere al via.



“Sono ovviamente contento, soprattutto per il team. E' una bella ricompensa dopo il grande incidente dei test, li ringrazio per il lavoro svolto", ha detto il russo.

