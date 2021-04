Alexey Lukyanuk si è detto favorevole al cambio di format per il 55° Azores Rallye.

Gli organizzatori della prima gara del FIA ERC hanno deciso di svolgere le PS ad est dell'isola di São Miguel nel primo giorno, per poi spostarsi ad ovest il secondo.



Ciò significa che si terminerà con la "Tronqueira" nella foresta e con la "Sete Cidades" lungo il cratere del celebre vulcano.



Il russo, che correrà con la Citroën C3 Rally2 del Saintéloc Junior Team, ha detto: "E' bello perché solitamente la Sete Cidades è il primo giorno, mentre Tronquiera e Graminhais sono al secondo, invece questa è una sfida molto interessante. Le PS sono più lunghe alla fine e bisognerà rivedere la strategia e scegliere le cose migliori per l'itinerario. Personalmente non vedo problemi, mi piace".



L'Azores Rallye si svolgerà il 6-8 maggio.

