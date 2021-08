Il Barum Czech Rally Zlín per Alexey Lukyanuk è finito prima ancora di cominciare.

L'attuale leader del FIA European Rally Championship e campione in carica era uno dei favoriti per vincere il quarto evento della stagione.



Un incidente nei test di questa mattina ha lasciato la sua Citroën C3 Rally2 del Saintéloc Junior Team troppo danneggiata per prendere il via venerdì.



Senza la possibilità di preparare una macchina sostitutiva, l'iscrizione di Lukyanuk e del co-pilota Alexey Arnautov è stata ritirata.



Una breve dichiarazione di Citroën Racing recita: "A seguito di un incidente durante le prove, Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov non prenderanno parte al rally. L'equipaggio sta bene".



Lukyanuk ha un punto di vantaggio su Andreas Mikkelsen dopo tre gare e ha già vinto il Barum Czech Rally Zlín in passato.

ERC ERC3 Junior: Franceschi fiducioso conoscendo già Zlin 2 ORE FA

ERC Devine: “Spero di trovarmi bene a Zlin” 6 ORE FA