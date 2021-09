Alexey Lukyanuk è stato il migliore pilota del FIA European Rally Championship al termine della Qualifying Stage del 55th Azores Rallye.

Affiancato da Alexey Arnautov, il russo cha completato i 3,12km della PS "Lagoa" in 1'50"722 a bordo della Citroën C3 Rally2 gommata Pirelli.Il Campione in carica ha preceduto per 1"792 Andreas Mikkelsen, con Yoann Bonato (CHL Sport Auto - Citroën) terzo e migliore dei debuttanti.“E' stato fantastico, mi sono divertito tantissimo e trovato bene - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team - Sinceramente volevo spingere al massimo, vediamo dove saremo nel weekend e come andrà con il meteo, ma per ora è andato tutto alla grande".Mikkelsen, che corre con la Škoda Fabia Rally2 Evo della Toksport WRT, ha aggiunto: "Tutto ok, sono riuscito solo a fare un giro di Libere, ma il nostro obiettivo è incrementare il vantaggio in classifica. Adoro questa isola e sono contento di essere di nuovo qui".Fra i membri dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, Miko Marczyk (ORLEN Team) chiude quarto davanti a Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) e Dani Sordo (Hyundai Motorsport/Team MRF Tyres).Nil Solans ed Efrén Llarena (Rallye Team Spain) completano la Top10 assieme ad Erik Cais (Yacco ACCR Team) e Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia). Cais ha ammesso di essere stato molto prudente visto il poco grip, mentre Scandola ha avuto malfunzionamenti della valvola pop-off.L'idolo locale Ricardo Moura ha invece accusato problemi alla sua Fabia Edition 120: “C'è qualcosa che non funziona bene con un sensore, non ho potenza e mi pianto. Non posso farci molto". Al momento è 12°, con dietro il leader della serie locale, Ruben Rodrigues.Luís Rego, Pedro Antunes e Benito Guerra sono in Top15.Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica - Swift Rally2 Kit) è il più rapido in ERC2, il capoclassifica Dmitry Feofanov è invece finito in testacoda.Pep Bassas (Rallye Team Spain - Peugeot 208 Rally4) svetta in ERC3 su Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT - Renault Clio Rally4).Adrian Chwietczuk e Victor Cartier non hanno corso la Qualifying Stage dopo gli incidenti delle Prove Libere. Cliccate qui per il live timing.