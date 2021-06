Alexey Lukyanuk comincia bene la stagione 2021 del FIA European Rally Championship centrando il miglior tempo nella Qualifying Stage dell'ORLEN 77th Rally Poland.

Al volante della sua Citroën C3 Rally2, il pilota della Saintéloc ha terminato in 1'47"425 i 3,26km della PS Talty affiancato da Alexey Arnautov.



In questo modo il russo potrà decidere per primo in che posizione scattare nella Tappa 1 dell'evento che si svolge a Mikołajki.

