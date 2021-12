Una delle Hyundai i20 R5 di maggior successo costruite ha lasciato definitivamente la sua casa di Alzenau, in Germania.

Il telaio #26A, con il quale Andrea Crugnola ha conquistato il podio del FIA European Rally Championship al Rally Roma di Capitale in questa stagione, è stato venduto da Hyundai Motorsport Customer Racing a un acquirente in Italia.



Una volta utilizzata come test car e guidata da Sébastien Loeb fino al terzo posto al Rallye Terre du Haut-Var in Francia - il suo primo evento nel giugno 2019 - l'auto ha centrato otto vittorie assolute, 16 podi e più di 60 vittorie di tappa.



Diversi piloti con esperienza ERC, tra cui Craig Breen, Jari Huttunen, Grégoire Munster, Luca Rossetti, Dani Sordo e Simone Tempestini hanno gareggiato su questa vettura.



In totale 95 Hyundai i20 R5 sono state consegnate ai clienti, con l'ultima spedita a ottobre. La Hyundai i20 N Rally2, la sostituta della i20 R5, ha fatto il suo debutto nell'ERC al Barum Czech Rally Zlín ad agosto.

