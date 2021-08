Andrea Mabellini vince e allunga in classifica nel Clio Trophy by Toksport WRT, grazie ai tre successi conquistati assieme a Virginia Lenzi.

Battuti stavolta Bastien Bergounhe e Ghjuvanni Rossi, con Bergounhe che ottiene il suo miglior risultato nella Classe riservata alle Renault Clio Rally5 gommate MICHELIN.



Quarto podio di fila invece per Rossi. Giornataccia per Paulo Soria, che era secondo e scivola quarto sbattendo in una chicane della PS11 con danneggiamento del turbo. Nella PS12 è andata K.O. pure una sospensione atterrando da una salto.

