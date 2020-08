-

Andrea Mabellini e Martin Rada al Rally Liepāja occupano il podio dell'Abarth Rally Cup.

Questo perché nella PS4 Dariusz Poloński è finito fuori strada mentre era al comando.



“Quando abbiamo visto Poloński fuori ho cercato di gestire la macchina fino al traguardo per il primato in Abarth Rally Cup - spiega Mabellini, vincitore con la sua Abarth 124 Rally al Rally di Roma Capitale - Sono abbastanza contento delle mie prestazioni, è la prima volta che corro su terra e ho tanto da imparare".



Poloński ha aggiunto: “La macchina davanti a noi sollevava tanta polvere e ho perso il punto di frenata in una sezione che si stringeva. Ho colpito il bordo strada e rotto la sospensione".

ERC Le dirette del Rally Liepaja DA 3 ORE

The post Mabellini approfitta del KO di Polonski ed è primo in Abarth Rally Cup appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior: Cais apre la Tappa 2 (senza grattacapi) DA 5 ORE