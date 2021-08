Andrea Mabellini è in corsa per il terzo successo consecutivo nel Clio Trophy by Toksport WRT, classe riservata alle Renault Clio Rally5 gommate Michelin.

"E' veramente un rally difficile, con tanto fango sul fondo sconnesso, ma ci stiamo divertendo", dice Mabellini.



Paulo Soria e Bastien Bergounhe completano il podio davanti a Ghjuvanni Rossi.



Ritirato nella PS7 Yigit Timur.

