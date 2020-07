-

Andrea Mabellini ha fatto un grande debutto in Abarth Rally Cup vincendo il Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship 2020.

Il 20enne ha anche concluso secondo in ERC2 portandosi a casa i €12.000 di premio per quelli che corrono con le 124 Rally.



“Sono molto contento di aver iniziato il campionato con una vittoria in una gara così tecnica e selettiva. Ho cercato di mantenere un buon ritmo e di imparare a guidare l’Abarth 124 rally in prove speciali velocissime, come medie che in alcuni casi superavano i 100 km orari. Il risultato ci premia e ci fa guardare con fiducia ai prossimi impegni”, ha detto il pilota della Napoca Rally.



Roberto Gobbin termina secondo in Classe, mentre Dariusz Poloński si era dovuto ritirare per un problema al turbo sabato, poi ha avuto lo stesso guaio anche domenica nonostante avesse vinto le PS7 e 8, alzando definitivamente bandiera bianca.

ERC Un ritorno amaro nell’ERC per Kreim DA 2 ORE

The post Mabellini parte alla grande in Abarth Rally Cup appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Rally di Roma Capitale: i vincitori DA 8 ORE