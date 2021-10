Andrea Mabellini ha avuto la possibilità di provare una Renault Clio Rally4 la scorsa settimana - due prima di iniziare un evento che potrebbe determinare la sua posizione nel FIA ERC 2022.

Il piemontese è in testa al Clio Trophy by Toksport WRT in vista della finale del Rally d'Ungheria dal 22 al 24 ottobre, dove può vincere una Clio Rally 4 per tre round della prossima stagione dell'ERC.



Dopo la sua vittoria di classe al Rally Due Valli insieme alla co-pilota Virginia Lenzi, che ha segnato il loro debutto con questa macchina, ecco ciò che ha detto: "Sono molto contento del nostro rally. Abbiamo fatto alcune modifiche alle molle e ha funzionato ancora meglio. Vorrei ringraziare Virginia, la squadra, Renault Sport e la MICHELIN per le gomme".



Mabellini tornerà su una Clio Rally5 per il Rally d'Ungheria e non vede l'ora che si cominci.



"Siamo pronti per l'ultima gara della stagione nell'ERC. Dobbiamo fare un terzo posto per mantenere il primato ma non è facile in Ungheria; speriamo in un grande risultato e di lottare con gli altri ragazzi".



Grazie a Gianluca Nataloni

