Oltre al secondo posto in Classe ERC2 soffiato all'ultimo secondo a Dmitry Feofanov, Andrea Mabellini si aggiudica la vittoria al Rally Fafe Montelongo in Abarth Rally Cup.

Per lui è il secondo successo del 2020 con la Abarth 124 Rally, nonostante le avverse condizioni meteo.



“Sono contento - ha dichiarato Mabellini, che ha preceduto Roberto Gobbin nel monomarca dello Scorpione - E' stato un rally difficile e molto impegnativo per via del meteo. Ringrazio supporter e sponsor, oltre agli organizzatori. Le strade bagnate hanno reso tutto molto più duro, ma ho imparato tanto e mi sono divertito".