Andrea Mabellini ha ottenuto un'impressionante vittoria in casa nel Clio Trophy by Toksport WRT, con un'altra delusione per Yigit Timur.

Dopo una penalità di tempo che gli è costata la vittoria al Rally Liepāja, un fuori strada mentre era in testa alla classe al Rally di Roma Capitale questa mattina ha fatto scivolare indietro il turco.



Mabellini si è portato davanti e ha combattuto contro i problemi ai freni per portare a casa il successo davanti a Paulo Soria e Ghjuvanni Rossi.



"E 'stata davvero una bella battaglia e con i miei amici Soria e Rossi, abbiamo fatto una grande gara e sono felice", ha detto Mabellini dopo il suo trionfo. "È quello per cui siamo qui. E' stata una gara difficile, soprattutto per i freni, che a volte abbiamo perso, ma tutto è andato bene e sono davvero felice di vincere la mia gara di casa. Abbiamo fatto il meglio che potevamo e vorrei ringraziare tutti i miei partner, gli sponsor e tutta la squadra".

