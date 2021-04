Nel FIA European Rally Championship ha vinto gare storiche e lottato per il titolo. Nel 2021, il navigatore portoghese Hugo Magalhães sta dando la priorità ad aiutare un giovane dell'ERC3 Junior come Nick Loof, che sarà su una Ford Fiesta Rally4 gestita da Orsák Rallyysport.

Il nativo di Fafe ci ha parlato del pilota tedesco e degli obiettivi per la stagione, riflettendo anche su alcuni dei suoi successi nello sport.



Sei in squadra con Nick Loof nel Campionato Europeo Rally FIA 2021. Sei contento?

"All'inizio sono staot felicissimo e grato di aver ricevuto questo invito e di vedere che Nick mi considera la persona giusta per affiancarlo. Sta riponendo molta fiducia e speranze su di me e io sono pronto a soddisfarle. Non posso dimenticare anche che questo mi sta fornendo una grande opportunità per continuare a competere in un campionato di altissimo livello, oltre a leggere le note in inglese, che è uno dei miei obiettivi principali per il prossimo futuro. Lavorare con i giovani piloti è impegnativo e soddisfacente. Per me, essere un co-pilota richiede molto di più che leggere le note e mi piace aiutare trasmettendo loro tutta la mia esperienza. Non solo in una macchina da rally, ma l'esperienza di vita che può fare una grande differenza nel loro approccio alle gare, le prestazioni durante il rally o anche come controllare la situazione emotiva che è molto comune per questi ragazzi. Questo tipo di coaching, se possiamo chiamarlo così, è qualcosa per cui ho lavorato".



Tu parli perfettamente l'inglese, ma quanto è difficile fare il navigatore in un'altra lingua?

"In realtà, non lo è. All'inizio posso confessare che è stato davvero difficile. E' facile quando si guarda il quaderno e si conosce il significato di tutte le parole, ma a velocità molto elevate non è stato immediato come avrei voluto. Anche in ricognizione, i piloti mi davano le informazioni e a volte scrivevo le parole in portoghese. Non avevo altre opzioni a meno che non passassi molto tempo ad esercitarmi le notti prima delle gare anche a casa o in palestra durante l'allenamento. La cosa buona è che tutti gli sforzi vengono ripagati ora, perché mi sento a mio agio nel leggere le note in inglese e mi dà una grande spinta a continuare a lavorare per imparare e migliorare sempre di più".



Hai passato del tempo a lavorare con Nick in Portogallo il mese scorso. Come è andata?

"Le cose sono andate bene, abbiamo trascorso tanto tempo insieme provando le note su terra e asfalto perché è la prima volta che anche Nick le stava usando la lingua inglese. L'obiettivo di questi giorni era anche quello di conoscerci, di abituarci l'uno all'altro. Condividiamo molte idee e punti di vista, oltre a fare alcune attività sportive perché vorrei che lui si esibisse come atleta, non solo come pilota, quindi sto cercando di dargli una prospettiva diversa di tutto per spingerlo a fare cose diverse oltre al pilota. Venire in Portogallo da parte sua è stata la giusta decisione perché dopo questa settimana siamo volati direttamente a fare un test in Repubblica Ceca e le cose hanno funzionato molto bene tra noi; abbiamo fatto quello che dovevamo fare e non abbiamo perso tempo".



Cosa pensi del potenziale di Nick?

"Fin dall'inizio ho notato che ha buone capacità, è molto umile, un buon lavoratore e molto interessato ad imparare perché fa molte domande e questo è uno dei modi migliori per imparare. È fantastico perché alla sera Nick studia e ripassa per fare meglio la mattina dopo. Questo dimostra il suo impegno e la sua forza di volontà. Dal test l'ho visto gestire la macchina molto bene, guidando veloce e sicuro, senza grandi errori ed essenzialmente ascoltando le note e la squadra. La velocità c'è, l'impegno anche, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. È solo l'inizio e c'è una lunga strada da percorrere. Non voglio che perda questa opportunità come ho già visto fare a molti giovani piloti. Dobbiamo prendere in considerazione tutti questi esempi e fare le cose diversamente".



A parte una certa esperienza delle PS del Rally di Roma Capitale dalla ricognizione dello scorso anno, in tutti gli altri eventi partirà da zero. Quanto sarà difficile per lui adattarsi?

"All'inizio sarà un po' difficile perché ci confronteremo con ragazzi che hanno più esperienza di lui. La stagione inizia su terra e non su asfalto dove potremmo essere più forti. Tuttavia, stiamo preparando quei rally nel miglior modo possibile per avere un buon ritmo. Credo che dalla metà di stagione in poi saremo in grado di mostrare una buona velocità, anche lottando per i podi. Comunque, abbiamo un piano molto chiaro in mente; sarà un anno di apprendimento e non vogliamo affrettare il processo, ma fare i passi giusti".



Lo scorso ottobre hai ricevuto un premio speciale dalla tua città natale, Fafe...

"Questo premio ha un significato enorme e non molte persone possono vantare questa cosa. Premia quello che ho fatto finora come co-pilota, tutti i miei successi e il mio comportamento nel motorsport. È un onore per me essere un ambasciatore della città per il motorsport. Questa ricompensa mi dà non solo la responsabilità di continuare a fare bene nella mia carriera, ma un'enorme responsabilità sociale di essere un buon esempio per i giovani come sportivo e come essere umano. Oltre a questo sto portando il nome di Fafe in tutto il mondo".



L'ERC torna a Fafe a settembre. Ha ricevuto una grande accoglienza l'anno scorso, ma qual è la cosa migliore di Fafe secondo te?

"Fafe è una città ben nota per il motorsport e chiunque segua i rally conosce Fafe. La cosa migliore è che Fafe dà tutto e mette tutto l'impegno per avere eventi come ERC e WRC di qualità molto alta, non solo per le squadre ma anche per gli spettatori. Fafe mi ha permesso di iniziare a sognare di essere un co-pilota perché da molti anni la città ospita gare e ho potuto vederne molte, anche coi miei idoli. Poi la mia passione per questo sport è cresciuta naturalmente. Sono davvero grato e orgoglioso della mia città perché mi dà la possibilità di fare quello che mi piace di più".



Infine, qual è stato il momento più bello della tua carriera finora?

"Il momento migliore è stato quando ho vinto il Rally delle Azzorre per la prima volta con Bernardo Sousa nel 2014. E poi nel 2017 e nel 2018 quando ero con Bruno [Magalhães] a lottare per il campionato europeo. Vincere il Rally dell'Acropoli è stato uno dei momenti più grandi e più alti della mia carriera. Ma, allo stesso tempo, è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita perché mio figlio stava facendo la sua prima comunione e non ho potuto partecipare. È stato un momento molto difficile per me perché lui era nei miei pensieri più che mai e a volte mi sono ritrovata a piangere sui tratti di strada. Ho perso un momento importante della sua vita che sapevo che non avrei recuperato, ma gli ho promesso di portare a casa il primo posto e l'abbiamo fatto".



Foto: Vandraq Studio / Ondřej Kroutil

