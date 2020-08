Bruno Magalhães, protagonista del FIA European Rally Championship in passato, è leader nel campionato portoghese.

Al volante della sua Hyundai i20 R5, il portoghese si è imposto al Rali do Alto Tâmega con 11"1 su Armindo Araújo, mentre Ricardo Teodósio ha chiuso terzo.



Pedro Antunes, ragazzo dell'ERC3 Junior-Pirelli, si è aggiudicato con la Peugeot 208 Rally4 la categoria 2WD, con Pedro Almeida quarto.



Magalhães ha già vinto tre titoli in patria e lottato per quello ERC nel 2017.



Foto: Hyundai Motorsport