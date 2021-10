Bruno Magalhães al sesto round del Campionato Europeo Rally FIA 2021 si è divertito molto.

Al suo debutto sulla nuova i20 Rally2 N di Hyundai, il portoghese era intenzionato a raccogliere più dati e conoscenze possibili. Con il tempo che è passato dalla nebbia e dalla pioggia del sabato ad asciutto e sole domenica, Magalhães ha sentito di essere riuscito a fare qualcosa di buono.



Al termine del Rally Serras de Fafe e Felgueiras domenica scorsa, la star del Team Hyundai Portugal, che ha concluso al quarto posto il suo ritorno nell'ERC, ha detto: "È stato un fine settimana molto buono per noi perché abbiamo finito con la nostra nuova auto e ottenuto un sacco di nuove informazioni perché il tempo cambiava sempre. Naturalmente, è stato difficile, ma è stato buono per le informazioni e ora abbiamo molte idee su come possiamo essere più competitivi".

