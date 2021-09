Prima di unire le forze con il talento tedesco Nick Loof nel FIA ERC3 Junior Championship, Hugo Magalhães ha affrontato e vinto il leggendario Acropolis Rally come co-pilota dell'omonimo Bruno Magalhães.

Era il 2018, quando l'evento contava come un round del Campionato Europeo Rally FIA.



Dopo aver saltato due anni, l'Acropolis ritorna ancora una volta come round del Campionato del Mondo Rally FIA - è stato round del primo anno nel 1973 - e si svolge a Lamia da questo giovedì a domenica.



"Sono molto contento di essere stato l'ultimo co-pilota a vincere questo rally ed è una grande opportunità per la Grecia", ha detto Magalhães.



Parlando delle sfide che devono affrontare i suoi colleghi co-piloti questa settimana, Magalhães ha dato questo consiglio: "Hanno bisogno di essere ben preparati fisicamente perché è un rally davvero impegnativo con temperature elevate, faticoso. Per fare bene devono essere in forma, ma devono anche aiutare i piloti a prendere le precauzioni, evitare le forature e mantenere la meccanica in buone condizioni perché le cose accadono molto velocemente in Grecia".



Loof riparte per continuare la missione ERC3 Junior

Il debutto di Nick Loof al Barum Czech Rally Zlín non è andato secondo i piani, ma il tedesco è stato comunque in grado di fare esperienza per il futuro, ripartendo dopo la sua uscita sulla PS2 per finire settimo nell'ERC3 Junior.



"Ho fatto un errore nella prima PS di [sabato] mattina", ha spiegato il pilota della Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli. "Sono andato nel fosso all'uscita della parte di circuito della tappa, è stato un brutto errore da parte mia ed ero davvero frustrato. Non c'era nulla di danneggiato, solo un paraurti nella parte anteriore e un po' nella parte sinistra. Siamo stati abbastanza fortunati perché c'erano un sacco di blocchi di cemento nel fosso, ma non abbiamo colpito nulla".



"L'obiettivo per [domenica] era quello di guidare e vedere le PS per il prossimo anno".

ERC Grandi nomi e Campioni per le Azzorre 2 ORE FA

ERC Sordo alle Azzorre per un’altra grande avventura 21 ORE FA