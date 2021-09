Questa è la Hyundai i20 N Rally2 che Bruno Magalhães userà per la prima volta quando il FIA European Rally Championship farà tappa al Rally Serras de Fafe e Felgueiras la prossima settimana.

Il portoghese, vincitore di tre eventi ERC in passato, è entusiasta del potenziale della nuova vettura.



"La mia macchina è in costruzione in questo momento, ma ho visto che è stata molto veloce con Jari Huttunen e Oliver Solberg nel campionato del mondo", ha detto il pilota del Team Hyundai Portogallo. "Questo è un passo molto importante per me e per Hyundai Portugal perché il potenziale della macchina è molto alto. Ora sono molto curioso di guidare l'auto e capire com'è".



Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras si svolge dall'1 al 3 ottobre con PS interamente sterrate.

