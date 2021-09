Bruno Magalhães ha descritto l'iconica Sete Cidades come "una delle PS più incredibili del mondo".

La prova di 24,01 chilometri, che in alcuni punti corre lungo il bordo del lago del cratere vulcanico, verrà usata due volte nel round del FIA European Rally Championship, una delle quali come decisiva dalle 15;53 ora locale di sabato.L'asso portoghese ha vinto tre volte il rally di casa, ultima delle quali nel 2017."La Sete Cidades è una delle PS più incredibili del mondo", ha detto il secondo classificato dell'ERC 2017. "Quando sei sulla linea di partenza senti qualcosa di speciale, sai che è molto tecnica, molto pericolosa in alcuni punti e devi ammetterlo. Ma l'ultima parte in discesa è semplicemente incredibile. E' veramente qualcosa di speciale quando sei al conto alla rovescia. Lo scenario perfetto per finire il rally, incrocio le dita che [i piloti] possano lottare per la vittoria fino all'ultimo metro, sarebbe pazzesco e incredibile".Il 55° Rally delle Azzorre si svolge dal 16 al 18 settembre. Clicca QUI per vedere Magalhães in azione su Sete Cidades.