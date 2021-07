Norbert Maior potrà continuare la sua avventura nel FIA ERC3 Junior Championship - e mostrare il suo talento - al Rally Liepāja "estremamente felice e grato" per questa opportunità.

Maior è arrivato secondo nella categoria supportata da Pirelli in Polonia e vuole sfruttare il tutto in Lettonia questa settimana sulla Peugeot 208 Rally4 che condivide con la sorella Francesca.



"Grazie alle persone intorno a noi e al Topp-Cars Rally Team, abbiamo la possibilità di partecipare al secondo round dell'ERC", ha detto il rumeno. "Siamo estremamente felici e grati di poter essere al Rally Liepāja. Siamo pronti per un'altra gara lunga e difficile dove speriamo di imparare e crescere ancora un po'".



"Aiuta molto il fatto che non sia passato molto tempo dall'ultima gara in Polonia, quindi, per quanto riguarda il nostro ritmo, partiamo dallo stesso livello e cercheremo di migliorare. Abbiamo imparato molto dall'esperienza delle tappe in Polonia, e questo ci dà fiducia che saremo in grado di essere migliori fra una PS e l'altra.



"Il nostro obiettivo principale è quello di arrivare alla fine del rally e di riuscire ad aumentare il ritmo, anche se dobbiamo stare lontani da problemi ed errori".

