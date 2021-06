Norbert Maior si sta preparando per unirsi a Simone Tempestini come rumen del FIA European Rally Championship.

Il 22enne sarà al via dell'ERC3 Junior con una Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli e gestita dal ToppCars Rally Team, insieme alla sorella Francesca Maior.



I due fratelli hanno fatto il loro debutto ERC al Rally d'Ungheria lo scorso novembre e stanno lavorando duramente per espandere il loro programma ERC3 Junior oltre alla gara polacca.



"Sono molto felice di avere la possibilità di partecipare in Polonia", ha detto Maior. "Il mio obiettivo e quello di Francesca è quello di fare più esperienza e imparare il più possibile. Non puntiamo a un risultato, è la prima volta sullo sterrato con questa vettura, quindi cercheremo di adattarci rapidamente e aumentare il ritmo gradualmente. La terra è anche la mia superficie preferita, quindi speriamo di goderci questo rally".



"Iniziamo la stagione in Polonia e speriamo di avere la possibilità di competere negli altri eventi ERC Junior. Non è certo che saremo in grado di farlo per tutta la stagione, ma faremo del nostro meglio per avere il supporto necessario per essere al via di quanti più eventi possibili."



Come Maior, anche Tempestini rappresenterà la Napoca Rally Academy nell'ERC. Tuttavia, il cinque volte campione rumeno corre con una Škoda Fabia Rally2 e punta alla Top5 generale, oltre a raccogliere i vari incentivi in offerta nel ERC-MICHELIN Talent Factory.

