-

Miko Marczyk, che nel 2020 sarà protagonista in FIA ERC1 Junior Championship in 2020, dovrà ancora aspettare una decina di giorni prima di tornare in azione.

Il polacco è da marzo che non svolge test con la sua Škoda Fabia R5 Evo che quest'anno lo vedrà correre come portacolori dell'ORLEN Team, supportato dalla Kresta Racing, ma le restrizioni dopo la pandemia stanno pian piano scemando e a breve potrà rimettersi all'opera.



“Il mio ultimo rally è stato a dicembre con il Rajd Barbórka a Varsavia, ma era solo di 20km - ha detto il Campione nazionale ad ERC The Stage, il talk show indetto dal promoter Eurosport Events - In realtà l'ultima vera gara è stata a settembre, poi ho solo svolto un test in marzo su terra per preparare le Azzorre, che poi sono state rinviate. Sto ancora aspettando, ma fra 10 giorni dovrei essere di nuovo al volante".



Marczyk, nella foto con la sua macchina stradale, comincerà l'avventura ERC con il Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

ERC Rally Liepaja: i numeri ERC DA 19 ORE

The post Marczyk: “Ancora 10 giorni di attesa” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gli organizzatori del Rally Liepaja e il promoter WRC chiudono il discorso sull’unione di ERC/WRC DA UN GIORNO