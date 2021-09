Miko Marczyk ha preso altri punti nel FIA European Rally Championship con il quinto posto al 55° Rally delle Azzorre dello scorso fine settimana, che ha descritto come la "sfida più difficile" della sua carriera fino ad oggi.

Il polacco, membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, gareggiava a São Miguel per la prima volta, ma ha raggiunto il suo obiettivo di fare esperienza per il futuro arrivando al traguardo insieme al co-pilota Szymon Gospodarczyk.



"Sono felice perché siamo qui e questo è qualcosa di incredibile perché è stata la sfida più difficile della mia carriera nei rally", ha detto Marczyk al traguardo dell'iconica tappa del vulcano Sete Cidades sabato pomeriggio. "Abbiamo un sacco di nuove informazioni e questo è importante per noi. Ma sono qui con un buon punteggio e davvero felice e orgoglioso della mia squadra".



Il quinto posto del pilota del team ORLEN alle Azzorre significa che rimane nei primi tre della classifica ERC.

