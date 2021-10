Miko Marczyk ha scelto di aprire la Tappa 1 del Rally Hungary con la Škoda Fabia Rally2 Evo dell'ORLEN Team.

Nella selezione dell'ordine di partenza svoltasi a Nyíregyháza, il polacco era terzo a decidere e ha preso il primo posto.“Essere i primi significa avere strade molto più simili alle ricognizioni, dato che non si potranno effettuare molti tagli, dunque c'è il rischio che ci sia sporco dopo - spiega il vincitore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory al Rally Serras de Fafe e Felgueiras - E' un vantaggio che voglio sfruttare, nel campionato polacco quest'anno ero sempre il primo ed è andata bene, come all'ultimo Rally Košice.”Nikolay Gryazin, vincitore della Qualifying Stage, ha optato per il secondo posto, con Mads Østberg terzo.Cliccate QUI per vedere l'ordine di partenza della Tappa 1.