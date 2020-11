Il pilota dell'ORLEN Team su Škoda Fabia Rally2 Evo ha completato i 2,4km di percorso in 1'38"5 battendo per 0"7 Andreas Mikkelsen (Topp-Cars Rally Team - Skoda Fabia).



“Ho fatto del mio meglio, volevo dimostrare ai miei tifosi che non sono solo veloce sul dritto, ma anche nelle parti più tecniche", ha detto l'attuale leader ERC1 Junior.



Oliver Solberg ha chiuso terzo al debutto con la Škoda Fabia Rally2 Evo, seguito da Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta R5 MkII), Ferenc Vincze ed András Hadik.



Craig Breen (Hyundai i20 R5, Team MRF Tyres) non è partito benissimo classificandosi solamente ottavo, mentre Miklós Csomós ha eguagliato il suo tempo. Simon Wagner ed Emil Lindholm completano la Top10.



Il leader ERC Alexey Lukyanuk ha stallato al via perdendo 5"5 con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team. 12° Norbert Herczig (MOL Racing Team) alle spalle di Niki Mayr-Melnhof.



L'idolo locale Tibor Érdi Jr si è subito portato davanti in ERC2 a Zelindo Melegari. In Abarth Rally Cup parte male Andrea Mabellini, che ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra.



Martin László e Norbert Maior (Napoca Rally Academy) hanno chiuso primi in ERC3 ed ERC3 Junior-Pirelli con le loro Peugeot 208 Rally4. A seguire ci sono Ken Torn e Pep Bassas.



Rachele Somaschini, che assieme ad Ola Jr Nore porta al debutto la Renault Clio RSR Rally5 della Toksport WRT, si è infortunata ad una spalla. Problemi per Amaury Molle (Peugeot 208 R2).



Domattina alle ore 9;53 si riparte con la PS2 "Újhuta – Bózsva".