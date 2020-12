Il Campione polacco ha debuttato nella serie sulla Škoda Fabia Rally2 Evo della Sports Racing Technologies affiancato da Szymon Gospodarczyk e in Spagna ha centrato il miglior tempo nella Qualifying Stage, terminando l'anno con una vittoria in PS al Rally Hungary e il 4° posto assoluto al Rally Fafe Montelongo come miglior risultato.



"E' stata molto impegnativa e dura, anche più di quel che mi aspettassi ad inizio anno - ha dichiarato il pilota dell'ORLEN Team - Con Szymon abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento del primo giro di PS, dove avevamo sbagliato gomme. Siamo riusciti a sopravvivere senza fare erroracci".



“Il secondo loop è andato meglio come prestazioni, ma c'erano tante novità e anche se volevo andare più forte si trattava di fare esperienza. Sono contento di aver raggiunto il traguardo, non era facile".