Al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo gommata Michelin, il pilota dell'ORLEN Team ha completato i 3,45km di PS in 1'54"432.



Craig Breen (Team MRF Tyres) termina secondo con la sua Hyundai, seguito da lle Skoda di José Suárez, Andreas Mikkelsen e dalla Citroën C3 R5 di Pepe López, vincitore l'anno scorso.



Il debuttante Nil Solans chiude sesto con dietro il leader dell'ERC1 Junior, Oliver Solberg, che con la Volkswagen Polo GTI R5 è in lizza per il titolo di categoria e assoluto.



Efrén Llarena (Rallye Team Spain), Yoann Bonato ed Enrique Cruz (Ford Fiesta R5 MkII) completano la Top10.



Dariusz Poloński è invece il migliore in ERC2 ed Abarth Rally Cup, con Pep Bassas che svetta in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli sulla sua Peugeot 208 Rally4.



Problemi a riscaldare le gomme per Alexey Lukyanuk, solo 34°.



Non è andata meglio a Grégoire Munster, 16° e 6° in ERC1 Junior.



Foto:Chris Rawes/ERC Radio