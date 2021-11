Miko Marczyk svetta fra gli iscritti al 45th Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il pilota dell'ORLEN Team sarà assieme a Szymon Gospodarczyk sulla Škoda Fabia Rally2 Evo all'evento del 18-20 novembre, in cui si giocherà il secondo posto contro Efrén Llarena/Sara Fernández ed Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov.



In ERC2 è Javier Pardo il favorito per il titolo, con Jean-Baptiste Franceschi, Pep Bassas e Sami Pajari in lizza per ERC3 ed ERC3 Junior.



Saranno 37 gli equipaggi ERC al via, con 51 in totale.



CliccateQUIper vedere la entry list.

