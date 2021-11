Miko Marczyk ha mancato per poco il secondo posto dietro ad Andreas Mikkelsen nella classifica del FIA European Rally Championship.

Il pilota del team ORLEN è stato in ottima forma per tutta la stagione ERC 2021, con un terzo posto nel suo evento di casa, l'ORLEN 77th Rally Poland, e un secondo al Rally d'Ungheria, salendo sul podio pure al Rally Islas Canarias sabato.



Marczyk ha vinto anche l'ERC-MICHELIN Talent Factory, ossia l'assegnazione completa di pneumatici MICHELIN per gli ultimi due eventi della stagione.



Il 26enne e il copilota Szymon Gospodarczyk hanno conquistato pure il loro secondo titolo polacco quest'anno.



"Sono molto felice perché è stata una grande stagione per noi, probabilmente una delle migliori della mia carriera grazie ai progressi che abbiamo fatto, impressionanti dal mio punto di vista", ha detto Marczyk. "Sono felice perché quest'anno siamo campioni polacchi e inoltre siamo al terzo posto nel campionato europeo nella classifica generale e siamo anche i vincitori del premio ERC-MICHELIN Talent Factory".



"Abbiamo lottato con Efrén [Llarena] e Sara [Fernández] fino alla fine e spero che sia stato bello per tutti i fan. Efrén e Sara sono stati molto veloci e se lo meritano, e in una lotta così serrata non è un problema essere dietro a loro. Abbiamo fatto un sacco di nuove esperienze in questa stagione e spero che i più grandi successi li raggiungeremo in futuro".

