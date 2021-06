Miko Marczyk ha dichiarato che il suo primo podio nel Campionato Europeo Rally FIA è un sogno che si avvera e una prova dei progressi che sta facendo.

Il terzo posto all'ORLEN 77° Rally Polonia è arrivato ieri alla sua nona gara nell'ERC in quella che il venticinquenne spera sia una stagione completa a bordo della sua Škoda Fabia Rally2 Evo gommata MICHELIN, che è co-pilotata del collega polacco Szymon Gospodarczyk.



"Questo è come un sogno, sono davvero felice", ha detto Marczyk al traguardo di Varsavia. "Per essere onesti, sto lavorando con Szymon per essere sempre al meglio e per fare progressi. A volte dobbiamo aspettare 6 mesi o un anno per fare progressi, ma questo rally dimostra che li abbiamo fatti, cresciamo e stiamo iniziando ad essere più forti nell'ERC".



"Siamo sul podio nel campionato europeo ed è il meglio, grazie Szymon, grazie alla mia squadra, i miei partner, ORLEN. Siamo nella capitale della Polonia in estate e combattere con i migliori piloti di tutto il mondo qui nel mio paese sono davvero felice e questo è qualcosa di fantastico per noi".



Marczyk, che è un membro della ERC-MICHELIN Talent Factory per il 2021, è arrivato a soli 0"2 secondi dalla vittoria nella superspeciale del 100° anniversario del Rally di Polonia sulle strade della sua capitale, ma dietro Craig Breen.

