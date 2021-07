Miko Marczyk ha detto che il suo sesto posto al Rally Liepāja è stato ancora meglio della performance che l'ha portato sul podio del FIA European Rally Championship in Polonia.

Membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, il polacco era terzo al suo round di casa e ha continuato bene in Lettonia lo scorso fine settimana al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo del team ORLEN.



Guidato dal connazionale Szymon Gospodarczyk, Marczyk ha vinto la Qualifying Stage e poi ha fatto segnare tre tempi da top five.



Al traguardo di Liepāja sabato sera, il 25enne ha detto: "Siamo molto soddisfatti perché questa [prestazione] è stata una prova della nostra stabilità e del nostro buon ritmo su strade sterrate veloci. Il Rajd Polski è stato davvero buono per noi con il terzo posto e il nostro primo podio nell'ERC, ma questo rally, direi sulla guida, è stato ancora meglio. Il sesto posto non è neanche male perché ci sono i migliori piloti del campionato del mondo qui, ma siamo a 0"4 per chilometro più lenti dei primi, è un grande progresso per noi."



Il campione polacco 2019 ha proseguito: "Abbiamo anche capito meglio la guida tecnica, stiamo mettendo la macchina in una posizione migliore su terra e ci siamo divertiti molto. Significa che il prossimo anno saremo ancora più vicini ai primi perché questo è il nostro obiettivo. Il primo anno [nel 2020] è stato il nostro debutto quando tutte le cose erano nuove, quest'anno è come un ibrido, stiamo usando l'esperienza dei rally che abbiamo fatto l'anno scorso ma ci saranno anche alcuni nuovi rally e il prossimo anno speriamo di usare tutta la nostra esperienza sulle tappe".

