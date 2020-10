Il pilota della Sports Racing Technologies/ORLEN Team, che sulla sua Škoda Fabia Rally2 Evo verrà affiancato da Szymon Gospadarczyk, non conosce nessuna delle gare della stagione 2020, ma stavolta sarà alla pari con gli altri.



“Per noi è ottimo Fafe perché non lo conosce nessuno, mentre noi abbiamo il problema che non abbiamo fatto nessun'altra gara ERC e quindi per una volta partiamo alla pari - ha detto Marczyk - E' difficile dire quali sono le nostre ambizioni, ma cercheremo di migliorare la guida su asfalto e raggiungere il traguardo. Non conoscendo la gara, punterò sul mio potenziale per raggiungere un bel piazzamento in ERC1 Junior".