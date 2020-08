Marczyk punta sull’esperienza SRT per Liepaja

-

Miko Marczyk conta molto sull'esperienza della Sports Racing Technologies in vista del Rally Liepāja secondo round del FIA European Rally Championship.

Il portacolori dell'ORLEN Team è seguito dalla squadra che ha già vinto tre volte la gara lettone ed è considerata una delle migliori in Europa.



“Il nostro team, SRT, è lettone e quindi inizieremo con una marcia in più perché hanno più esperienza - ha detto Marczyk - E' lo stesso quando corsi il Barum Rally con la Kresta Racing. SRT ha un vantaggio a Liepāja e spero di poterlo sfruttare"



Marczyk verrà affiancato da Szymon Gospadarczyk e debutta a Liepāja facendo la quinta gara su terra.



“Non ho grande esperienza con questo tipo di rally, ma mi piace e i tempi sono sempre stati abbastanza competitivi, quindi spero di potermela giocare con gli altri dell'ERC1 Junior. Le strade mi sembrano interessanti e belle, si andrà molto veloce perché sono anche larghe. Probabilmente la posizione di partenza sarà importante per avere un fondo pulito e una buona aderenza".

