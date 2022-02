Miko Marczyk ha fatto i complimenti ad Erik Cais per la sua prestazione eccezionale al Rally di Monte-Carlo.

I due sono stati in prima linea nella scorsa stagione del Campionato Europeo Rally FIA - categoria cadetta del WRC - con il polacco che ha vinto l'ERC-MICHELIN Talent Factory davanti a diverse giovani stelle, tra cui il ceco, con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo.



Il doppio campione polacco, che si è piazzato terzo nella classifica finale dell'ERC 2022, era presente da spettatore all'evento del Mondiale con il co-pilota Szymon Gospodarczyk, e ha visto Cais vincere il WRC2 Junior e terminare al secondo posto WRC2.



"Vorrei esprimere le mie più grandi congratulazioni al mio collega del campionato europeo, Erik Cais, che ha fatto il suo debutto a Monte Carlo in un modo unico. Primo posto nel WRC2 Junior e secondo posto nella classifica generale del WRC2. Questo è un inizio incredibile per un grande pilota che spero di avere molte altre battaglie in futuro", ha detto il pilota dell'ORLEN Team.

Ad

ERC Nel 2022 torna il Clio Trophy by Toksport WRT nell’ERC 02/02/2022 A 07:11

ERC ERC Barum Czech Rally Zlin in palio per la miglior Fiesta irlandese 02/02/2022 A 07:11