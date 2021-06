Miko Marczyk dice che l'opportunità di competere sulle strade della sua capitale nel FIA European Rally Championship è la realizzazione di un "sogno".

Per celebrare il 100° anniversario della prima edizione dell'evento, gli organizzatori dell'ORLEN 77° Rally Polonia hanno programmato una tappa superspeciale nel centro di Varsavia, dove l'originale Rajd Polski iniziò il 23 luglio 1921.



Intitolata Rally Poland 100th Anniversary, la PS14 misura 1,96 chilometri di lunghezza e prenderà il via alle 18;00 come PS decisiva della 77a edizione del secondo rally più antico del mondo, con copertura in diretta su Facebook e YouTube e Motowizja TV in Polonia.



Il layout è quasi identico al percorso del Rajd Barbórka - Kryterium Karowa, il tradizionale spettacolo motoristico di fine stagione in Polonia, ed è l'unica prova su asfalto del Rally di Polonia.



Si corre su sezioni di ciottoli attraverso le strade di Browarna, Furmanska e la famosa Karowa nel centro di Varsavia e presenta un'iconica salita finale.



Tuttavia, poiché il Rajd Barbórka si svolge in notturna a dicembre, il rally alla luce del giorno nella capitale della Polonia sarà un'esperienza unica.



Marczyk, che è terzo in classifica generale al 77° Rally Polonia di ORLEN dopo 13 PS, ha detto: "Secondo me è fantastico finire il rally a Varsavia. È una città molto grande ed è un sogno per i giovani ragazzi avere l'opportunità di iniziare una prova speciale nel centro della capitale del tuo paese e guidare il più velocemente possibile.



"Karowa è la tappa più famosa in Polonia e anche se sono solo due chilometri è anche la tappa più importante con molti fan che arrivano a dicembre.



"Abbiamo un tratto di strada abbastanza lungo per arrivarci, ma non è un problema per me a causa dell'entusiasmo che ho per questa tappa".



Marczyk è arrivato secondo sulla Rajd Barbórka - Kryterium Karowa nel 2018 e nel 2019. L'evento non si è tenuto nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19.



Foto: Hyundai Motorsport

