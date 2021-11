Miko Marczyk ha centrato il miglior crono nella Qualifying Stage del Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il pilota dell'ORLEN Team con la Škoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Szymon Gospodarczyk, svetta lungo i 2,94km della "Telde" con 1'21"952 di tempo, battendo Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2) per 0"539.



“Secondo noi siamo andati bene", ha detto il vincitore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, che quindi potrà scegliere per primo in che posizione partire nella Tappa 1.



Terzo Surhayén Pernia con la Hyundai i20 R5 del Rallye Team Spain, seguito da Efrén Llarena, che è in lotta con Marczyk per il secondo posto in campionato.



Top5 per Jan Solans, davanti a Simone Campedelli (Team MRF Tyres), Yoann Bonato (CHL Sport Auto), Nil Solans (Team MRF Tyres) ed Iván Ares, con Albert von Thurn und Taxis in Top10 dopo l'incidente nelle prove.



A seguire troviamo Yeray Lemes ed Enrique Cruz, con Lemes al volante della nuova Hyundai i20 N Rally2 e il suo collega sulla Ford Fiesta Rally2.



Javier Alonso è 15°, preceduto da Luis Vilariño e Jarosław Kołtun, fra quelli che parteciperanno alla selezione.



In Abarth Rally Cup, Dariusz Poloński è il migliore, primeggiando anche in ERC2. Anthony Fotia è invece il più rapido dell'ERC3/ERC3 Junior sulla sua Renault Clio Rally4.



La selezione dell'ordine di partenza andrà in diretta su Facebook e YouTube dalle 17;15 locali (18;15 CET).

