Miko Marczyk è stato il migliore dei piloti del FIA European Rally Championship al termine della Qualifying Stage del Rally Liepāja.

Il pilota dell'ORLEN Team ha completato la "Welcome to Latvia!" in 2'12"283 a bordo della sua Škoda Fabia Rally2 Evo.



"Ho fatto del mio meglio e ringrazio il team perché mi sento a mio agio con la macchina. Spero che domani si continui così", ha detto il polacco, membro dell'ERC-MICHELIN Talent Factory.



Nikolay Gryazin ha chiuso secondo a 0"433 con la propria Volkswagen Polo GTI R5 gommata Pirelli, seguito dal debuttante Georg Linnamäe, Fabien Kreim ed Andreas Mikkelsen.



Il leader dell'ERC Alexey Lukyanuk, che al suo fianco ritrova Dmitry Eremeev al posto dell'indisponibile Alexey Arnautov, è sesto, poi ci sono Ole Christian Veiby (Hyundai Junior Driver), Simone Tempestini, Raul Jeets e Nil Solans (Rallye Team Spain).



Marczyk e gli altri Top15 della Qualifying potranno ora scegliere la posizione di partenza per la Tappa 1 questa sera alle ore 19;40 sulla spiagga di Liepaja.



Foto: Chris Rawes/ERC Radio

