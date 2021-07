Miko Marczyk continua a fare bene nel Campionato Europeo Rally FIA 2021 con il quinto posto del Rally di Roma Capitale, un risultato che l'asso polacco ha descritto come uno dei suoi "migliori".

Il venticinquenne pilota dell'ORLEN Team Škoda ha gradualmente lottato per entrare nella top five insieme al co-pilota Szymon Gospodarczyk con ottime velocità e il suo solito approccio meticoloso al set-up della vettura e alla preparazione delle note.



"Sono molto felice, penso che questo sia stato il nostro miglior rally, potremmo lottare con i migliori piloti italiani, siamo al passo sull'asfalto ed è un grande progresso", ha detto il campione polacco 2019, membro della ERC-MICHELIN Talent Factory. "Non è stato perfetto nel primo passaggio [delle PS del secondo giorno], volevo spingere di più ma non era possibile perché stiamo ancora imparando e questo era il nostro primo rally su asfalto quest'anno; è stato un rally molto duro ed esigente. Ma abbiamo trovato alcune soluzioni con il nostro ingegnere".



Dopo tre round, Marczyk è quarto nella classifica ERC, sette punti dietro il leader e campione europeo in carica Alexey Lukyanuk.

