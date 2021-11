Miko Marczyk è il vincitore del primo premio dell’ERC-MICHELIN Talent Factory dopo aver completato il sesto round del FIA European Rally Championship come migliore della classifica per giovani armati di auto Rally2.

Il 25enne polacco è balzato al secondo posto nell’ordine provvisorio dell’ERC dopo il Rally Serras de Fafe e Felgueiras dello scorso fine settimana, da cui è partito con sette punti di distacco dal rivale spagnolo Efrén Llarena.



Come risultato, Marczyk vince l’assegnazione completa di pneumatici per i prossimi Rally Ungheria e Rally Islas Canarias. Introdotto per il FIA European Rally Championship 2021, l’ERC-MICHELIN Talent Factory riconosce i risultati dei piloti ERC di età non superiore ai 28 anni all’inizio del 2021 che gareggiano nel campionato con vetture Rally2 su pneumatici MICHELIN.



Per i primi sei round della stagione, l’ERC-MICHELIN Talent Factory ha messo a disposizione una serie di incentivi, non ultima la possibilità di vincere l’assegnazione completa di pneumatici per gli ultimi due eventi della stagione ERC per il membro più alto in classifica dopo il sesto round.



Oltre a prezzi scontati per gli pneumatici e a una serie di opportunità promozionali, come l’accesso alle riprese video e l’inclusione in clip disponibili sui canali dei social media dell’ERC, i primi tre membri dell’ERC-MICHELIN Talent Factory dopo il Rally Serras de Fafe e Felgueiras godranno di una visita VIP alla sede della MICHELIN di Clermont-Ferrand, in Francia.

