Miko Marczyk comincia con una vittoria in vista del debutto nel FIA European Rally Championship 2021.

Il pilota dell'ORLEN Team ha centrato il successo al Rally Žemaitija in Lituania, al quale partecipava per allenarsi in vista dell'ORLEN 77th Rally Poland (18-20 giugno).



"E' stato un grande ritorno nel campionato polacco per noi, oltre ad un ottimo allenamento per le prossime sfide", ha detto Marczyk, affiancato da Szymon Gospodarczyk.



Foto: Facebook.com/mikomarczykmotorsport

ERC Un buon riscaldamento per Devine 7 MINUTI FA

ERC Un grande onore per Cais 7 MINUTI FA