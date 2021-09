Filip Mareš ha voluto fare i complimenti ad Erik Cais, uscito di scena all'ultima PS del Barum Czech Rally Zlín che gli ha negato la prima vittoria nel FIA European Rally Championship.

Questo ha però dato modo al Campione 2019 dell'ERC1 Junior di salire sul podio dopo un recupero dall'incidente dei test di mercoledì e una gara dura, dove ha ottenuto un ottimo tempo nella PS "Pindula" notturna.



"Essere sul podio in questo rally difficile è sempre incredibile, quindi siamo molto soddisfatti e vorremmo dire un grande grazie alla mia squadra e al mio co-pilota [Radovan Bucha] perché hanno fatto un ottimo lavoro durante il fine settimana", ha detto Mareš, che ha recentemente compiuto 30 anni. "È una sfortuna per Erik perché meritava la vittoria in questo rally, ma è così e prendiamo il terzo posto, che è fantastico per noi".



"È stata dura per me perché non ho avuto molte possibilità di testare bene prima di questo rally e dopo sei settimane senza guidare non era così facile mantenere il ritmo come gli altri concorrenti. Alla fine, siamo qui, siamo stati abbastanza forti in alcune PS, anche quelle più lunghe, quindi dobbiamo essere soddisfatti del risultato".



Il Barum Czech Rally Zlín ha segnato un ritorno nell'ERC per Mareš, che è stato presente nella serie per due stagioni nel 2017 e nel 2019.



"È stato fantastico essere tornato, i ragazzi [dell'ERC] sono molto veloci ed è stato fantastico combattere con loro", ha detto Mareš. "Speriamo di essere in grado di fare più rally quest'anno, o magari la prossima stagione".

