Filip Mareš, Campione 2019 del FIA ERC1 Junior battendo Chris Ingram per 0"3, ha corso al Rally il Ciocco e Valle del Serchio lo scorso weekend.

Il ceco ha terminato 12° nel primo round del CIR al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo del Laureta Auto, affiancato da Radovan Bucha.



Per Mareš si è trattato di un ritorno in Italia, dove aveva terminato ottavo al Rally di Roma Capitale dello scorso luglio.



"Le PS in Italia sono bellissime e grazie al meteo incerto ci hanno dato una grande opportunità di provare in condizioni miste le nuove gomme Michelin - ha detto Mareš - Non siamo contenti del 12° posto, ma sappiamo dove dobbiamo migliorare. Abbiamo capito tante cose e non vedo l'ora di essere al Valašská Rally”.



Il Kowax Valašská Rally ValMez sarà la prima gara del campionato ceco il weekend del 26-28 marzo. E' il primo dei sette round locali, fra cui c'è anche il Barum Czech Rally Zlín del 27-28 agosto, valido per il FIA European Rally Championship.



Foto: Facebook.com/filipmaresrally

