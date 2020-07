Mares spera di poter correre il Rally di Roma Capitale dopo l’incidente delle Prove Libere

-

Filip Mareš spera che la sua Škoda Fabia Rally2 Evo possa essere riparata in tempo per correre il Rally di Roma Capitale.

Il Campione ERC1 Junior 2019 nelle Prove Libere di stamattina è finito fuori strada e quindi non ha corso la Qualifying Stage del primo round del FIA European Rally Championship.



“Sinceramente non so cosa sia successo esattamente - ha detto il pilota dell'ACCR Czech Rally Team - Ho perso il controllo del posteriore in una sezione veloce e piuttosto sconnessa poco dopo essere partito. Ho sbandato e siamo finiti fuori strada. Vedremo se il team sarà in gradi di riparare la macchina prima del via perché attualmente è ancora in mezzo alle frasche. Ci proveremo".



Mareš a questo punto potrebbe anche presentarsi alla cerimonia d'apertura di stasera a piedi, visto che i meccanici del Rexteam saranno impegnati ad aggiustare la sua Fabia gommata Michelin.

